    زيلينسكي: ادعاء روسيا بأن أوكرانيا تمتلك أسلحة نووية محاولة للضغط على كييف خلال محادثات السلام

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عراقجي: سنستأنف المحادثات مع واشنطن في جنيف استنادا إلى تفاهمات تم التوصل إليها في الجولة السابقة

      وفد إيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي غادر إلى جنيف

      مراسل المنار: تعرض عدد من المزارعين في منطقة “سعسع” في اطراف بلدة رميش لثلاث قنابل صوتية القتها محلقات معادية

