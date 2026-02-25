وكالة الأنباء العراقية: اليوم الأربعاء جرى إغلاق ​مطار بغداد الدولي​ مؤقتاً بسبب خلل فني، وإنه من المتوقع إعادة فتحه خلال الساعات القادمة بعد إجراء أعمال الصيانة