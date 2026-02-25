الأربعاء   
   25 02 2026   
   7 رمضان 1447   
   بيروت 07:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    ترامب: أفضل التوصل إلى حل عبر المفاوضات لكننا لن نسمح لإيران بإنتاج سلاح نووي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وكالة الأنباء العراقية: اليوم الأربعاء جرى إغلاق ​مطار بغداد الدولي​ مؤقتاً بسبب خلل فني، وإنه من المتوقع إعادة فتحه خلال الساعات القادمة بعد إجراء أعمال الصيانة

      وكالة الأنباء العراقية: اليوم الأربعاء جرى إغلاق ​مطار بغداد الدولي​ مؤقتاً بسبب خلل فني، وإنه من المتوقع إعادة فتحه خلال الساعات القادمة بعد إجراء أعمال الصيانة

      الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات

      الدفاع الروسية: منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات

      قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

      قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف مدينة رفح جنوبي قطاع غزة