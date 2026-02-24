الثلاثاء   
   24 02 2026   
   6 رمضان 1447   
   بيروت 21:48
    المستوطنون “الحريديم” يغلقون الطريق السريع رقم 38 في القدس المحتلة رفضًا للتجنيد بجيش الاحتلال وتنديدًا بقمع الشرطة لهم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مستوطنون صهاينة اعتدوا على ممتلكات الفلسطينيين في قرية سوسيا بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة قفين شمال طولكرم بالضفة المحتلة

      “التيار الوطني”: قرار رفع سعر البنزين لا يمر بدون موافقة وزير الطاقة والمياه

