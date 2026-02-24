الثلاثاء   
   24 02 2026   
   6 رمضان 1447   
   بيروت 20:06
    عاجل

    مجيد تخت روانجي: سنبذل جهدنا للوصول الى اتفاق وسندخل المفاوضات في جنيف بحسن نية

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      “اتحاد النقابات العمالية”: لحفظ حقوق كل العاملين في “أوجيرو”

      وزارة الاقتصاد اللبنانية: محاضر ضبط بحق 5 مؤسسات كبرى لرفعها الأسعار بشكل غير مبرر

      “نقابة عمال أوجيرو”: لن نرضى بأقل من ميثاق خطي ملزم يضمن حقوقنا ومكتسباتنا التاريخية

