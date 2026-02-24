الثلاثاء   
    عربي وإقليمي

    رئيس إيران يتسلم أوراق اعتماد السفير اللبناني ويؤكد عمق العلاقات بين طهران وبيروت

      تسلم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسعود بزشکیان، أوراق اعتماد السفير الجديد للبنان أحمد سويدان، مؤكداً خلال مراسم الاستقبال أن العلاقات بين إيران ولبنان ليست سياسية فحسب، بل تمثل رابطاً قلبياً وثقافياً بين الشعبين.

      وأشار الرئيس الايراني إلى أن النظام الصهيوني يشكل التحدي الرئيسي لعدم استقرار لبنان والمنطقة.

      كما أكد على القواسم الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين، وشدد على أهمية مكانة لبنان في السياسة الخارجية والإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ودوره في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

      المصدر: السفارة الايرانية في لبنان

      في مراسم توديع السفير الايراني في لبنان.. بزشكيان يؤكد أهمية توسيع التعاون مع الدول الصديقة

      تقرير مصور | نشاط تربوي للفتيات المكلفات حديثًا بعنوان “صومي الأول” في البقاع الغربي

      تقرير مصور | المنطقة الأولى في جبل عامل تحتفي بالشهر الفضيل بأنشطة دينية واجتماعية متنوعة

