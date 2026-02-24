الثلاثاء   
   24 02 2026   
   6 رمضان 1447   
   بيروت 16:29
    عاجل

    مراسل المنار: الجيش بصدد تثبيت 5 نقاط جديدة في منطقة سردة ووادي العصافير بعد ارتفاع وتيرة التوغلات الاسرائيلية وتفجير المنازل

