وزير الدفاع الإيراني يؤكد على الحفاظ على وحدة الأراضي ومعارضة التدخلات العابرة للحدود

أكد وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية العميد عزيز ناصر زاده معارضة طهران لأي تغيير في الوضع الجيوسياسي الإقليمي وتدخل الجهات الفاعلة العابرة للحدود.

وشدد خلال لقائه مع وزير الدفاع الأرميني على معارضة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لأي اضطراب في الجغرافيا السياسية للمنطقة، أن الأمن الإقليمي يجب ضمانه من خلال التفاعل والتعاون بين دول المنطقة، وأن طهران تُبدي حساسية بالغة تجاه تدخل الدول العابرة للحدود.

كما أكد العميد ناصر زاده على الحفاظ على وحدة أراضي دول المنطقة ومعارضة أي تدخل أجنبي في التطورات الإقليمية، مضيفاً أن بعض التدخلات تنطوي على نوايا خبيثة وقد تُهدد استقرار المنطقة.

المصدر: مواقع