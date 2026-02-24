الثلاثاء   
   24 02 2026   
   6 رمضان 1447   
   بيروت 10:26
    ارتفاع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 6 آلاف ليرة والمازوت ألفي ليرة والغاز 17 ألف ليرة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      انخفاض أسعار الذهب والنفط عالميا مع ارتفاع مؤشر الدولار

      يعقوب: العالم يحبس الأنفاس والمقامرون يعيشون مسرحية الانتخابات

      مشاكل فنية تؤجل أول مهمة مأهولة إلى القمر منذ 1972

