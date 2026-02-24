مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تجدد اقتحام بلدة يعبد قرب جنين لليوم الثاني على التوالي وتشن حملة اعتقالات ومداهمات وتحول قاعة أفراح إلى مركز للتحقيق الميداني