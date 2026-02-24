الثلاثاء   
   24 02 2026   
   6 رمضان 1447   
   بيروت 06:34
    غرق عدد من خيام النازحين بفعل مياه الأمطار في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اطلاق نار من آليات الاحتلال على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

      صحيفة معاريف: الائتلاف الحكومي على وشك التفكك و قانون التجنيد لن يمر في الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي

      الدفاع المدني بغزة: طواقمنا أنقذت عائلات نازحة بعد غرق خيامها نتيجة شدة الأمطار بمواصي خان يونس جنوبي القطاع

