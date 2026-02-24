الثلاثاء   
   24 02 2026   
   6 رمضان 1447   
   بيروت 05:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تحطم طائرة إسعاف جوي كان على متنها 7 أشخاص في الهند

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تداهم عدة منازل خلال اقتحام بلدة سلواد شمال شرق رام الله

      قوات الاحتلال تداهم عدة منازل خلال اقتحام بلدة سلواد شمال شرق رام الله

      مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة

      مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة

      وزارة الأوقاف الفلسطينية: 45 مسجداً اعتدت عليها عصابات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2025 في الضفة الغربية

      وزارة الأوقاف الفلسطينية: 45 مسجداً اعتدت عليها عصابات المستوطنين بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عام 2025 في الضفة الغربية