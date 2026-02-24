الثلاثاء   
    وكالة سانا: مقتل جندي في هجوم شنه مسلحون مجهولون على مقر قيادة الجيش في دير الزور شرقي سوريا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الداخلية الروسية: مقتل شرطي وإصابة آخرين في تفجير قرب محطة سافيلوفسكي في العاصمة موسكو

      زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم “شينجيانغ” شمال غرب الصين

      قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة ترمسعيا شمال رام الله بعد تسلل قوة خاصة الى أحد المنازل

