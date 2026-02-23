الثلاثاء   
   24 02 2026   
   6 رمضان 1447   
   بيروت 00:20
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تجدد إطلاق النار من آليات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      تجدد إطلاق النار من آليات الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة

      جريحان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الأمعري بالضفة المحتلة

      جريحان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الأمعري بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة

      قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة أبو ديس بالقدس المحتلة