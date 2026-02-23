الإثنين   
    روسيا مستعدة للتوسط بين ايران واميركا


      اعلن نائب وزير الخارجية الروسي دميتري ليوبينسكي عن استعداد موسكو للتوسط بين ايران واميركا داعيا واشنطن إلى التخلي عن التهديد بضرب المنشآت النووية السلمية الإيرانية.

      وقال في جنيف خلال اجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة “ندعو الولايات المتحدة وحلفاءها إلى التخلي عن خططهم لضرب المنشآت النووية السلمية الإيرانية ونحث واشنطن بشدة على تقديم ضمانات قاطعة بعدم وقوع أي مواجهة عسكرية لاحقا”.

      اضاف ان “روسيا مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة لاستئناف البحث عن حلول دبلوماسية بشأن البرنامج النووي السلمي لإيران”.

      المصدر: روسيا اليوم

