الإثنين   
   23 02 2026   
   5 رمضان 1447   
   بيروت 15:55
     ترامب: يمكنني استخدام تراخيص للقيام بأمور فظيعة بحق الدول خصوصا تلك التي “تستغلنا” منذ عقود

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم آبادي: القيادة والشعب الإيراني سيقفون بحزم ضد أي مؤامرة

      الرئيس سلام استقبل البعريني ورئيس بلدية صيدا والمجلس الاعلى للجمارك

      لجنة الصحة ردت اقتراح قانون إخضاع الرؤساء والوزراء والنواب للضمان..عبد الله: حريصون على يكون الطبيب الشرعي كامل المواصفات والكفاءة

