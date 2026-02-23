الشيخ قاسم: مسؤوليةُ قيادة مسيرة حزب الله والمقاومة الإسلامية مسؤولية كبيرة جدًا ودور الناس في هذه المسيرة هو دور محوري وأساسي فهي لهم وهم ذخيرتها