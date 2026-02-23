الإثنين   
   23 02 2026   
   5 رمضان 1447   
   بيروت 14:04
    الشيخ قاسم: كان سماحة السيد الأسمى (رض) ذائبًا في حبِّ الإمام القائد الخامنئي (دام ظله) ويترقب منه كل كلمة وكان القائد يبادله الحب والقناعة بالدور والأهلية والمكانة التي تميز بها سماحة السيد حسن(رض)

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      بلجيكا | كايا كالاس تدعو إلى “حل دبلوماسي” لملف إيران

      بغداد: أنقرة وافقت على استلام رعاياها المتورطين بقضايا الإرهاب

      تجّار لبنان الشمالي: حرمانٌ ممنهج يطال طرابلس والشمال وندعو لتصحيح الخلل في التعيينات

