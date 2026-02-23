الإثنين   
    الشيخ قاسم: هذه المقاومة العقائدية الوطنية والمعطاءة لا يمكن أن تُهزَم مع كل الضربات والتضحيات والتآمر عليها فهي بُنيت على حق ومن أجل الحق والمؤمنون بالمقاومة أهلٌ للنصر بالشهادة أو النصر

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الشيخ قاسم حول السيد الشهيد هاشم صفي الدين: أفتقده عضدًا وسندًا وإن شاء الله سنستفيد مما بناه وأسّسه

      الشيخ قاسم : خسرتُ ملاذًا وقائدًا وجبلًا شامخًا وعقلًا مبدعًا وهي خسارة القرب والتفاعل ولكني مؤمنٌ بقضاء الله وقدره

      الشيخ قاسم: ربح السيد الأسمى الوسام الأسمى ولكني خسرتُ كثيرًا على المستوى الشخصي

