الشيخ قاسم : دلالة التشييع السياسية أنَّ المقاومة مستمرة قيادةً ومجاهدين وشعبًا وأنَّ حرب أولي البأس محطة وما قدمته المسيرة وعلى رأسها السيدان الجليلان هو دماء لإحياء المقاومة وعزتها