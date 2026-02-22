الأحد   
   22 02 2026   
   4 رمضان 1447   
   بيروت 18:50
    جيش العدو الإسرائيلي ينفذ عمليات نسف شرقي مدينتي غزة وخان يونس

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      عراقجي لـ “يي بي إس”: صواريخنا لا يمكن أن تضرب الأراضي الأمريكية لكننا سنضرب القواعد

      وزير الدفاع الإيرانی العميد عزيز نصير زاده: القوات المسلحة في جاهزية كاملة على مختلف المستويات العملياتية

      عراقجي: لن نقبل بتخصيب صفر بالمئة واحتمال لقاء ويتكوف الخميس في جنيف

