    الرئيس نبيه بري في حديث صحفي: سفراء الخماسية أبلغوني صراحة انهم يحبذون تأجيل الانتخابات النيابية ورديت عليهم بأني ماض في خوضها ولا اؤيد تأجيلها تقنيا او التمديد للبرلمان

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اكسيوس عن مسؤول امريكي: مستعدون لمحادثات جديدة في جنيف الجمعة المقبل اذا تلقينا مقترحا ايرانيا لاتفاق نووي خلال 48 ساعة

      مدفعية العدو تستهدف أطراف مدينة الخيام ومزرعة سردا بالقذائف الدخانية

      مراسل المنار: القذائف الدخانية الخمس التي اطلقتها مدفعية الاحتلال استهدفت تجمعا لخيم العمال السوريين وعائلاتهم في اطراف سردا على طريق الخيام – الوزاني

