منظمات أهلية: الاحتلال يوسّع سيطرته على 60% من غزة ويمنع إدخال البيوت المتنقلة

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة “أمجد الشوا” إن “قوات الاحتلال تواصل خروقاتها الميدانية عبر توسيع ما يُعرف بالخط الأصفر باتجاه المناطق السكنية، ما أدى إلى فرض السيطرة على نحو 60% من مساحة قطاع غزة”.

وأوضح أن “هذا الواقع يقيّد حركة السكان ويمنعهم من الوصول إلى مناطق آمنة، في وقت لم يسمح فيه الاحتلال بإدخال أي بيت متنقل إلى القطاع، رغم الحاجة الملحّة لإيواء عشرات آلاف النازحين”.

وأكد أن “توسيع نطاق السيطرة يومًا بعد يوم يقلّص المساحات المتاحة للسكان، ويضاعف من معاناة العائلات التي تعيش في خيام وسط ظروف إنسانية قاسية تفتقر لأدنى مقومات الحياة”.