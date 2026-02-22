الأحد   
   22 02 2026   
   4 رمضان 1447   
   بيروت 11:06
    عربي وإقليمي

    الخارجية الإيرانيةإيران تدين تصريحات هاكابي .. دعوة صريحة لشرعنة الاحتلال

      أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية “إسماعيل بقائي” تصريحات السفير الأمريكي لدى كيان الاحتلال “مايك هاكابي”، التي اعتبر فيها أن احتلال الكيان الصهيوني لأراضٍ عربية وإسلامية “من النيل إلى الفرات” أمر جائز.

      وأكد بقائي، في منشور عبر منصة “إكس”، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي، تدين هذه “الخطابات الأيديولوجية المتطرفة”، معتبرًا أنها تشجع كيان الاحتلال على مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين وعدوانه المستمر في المنطقة.

      وكان هاكابي قد زعم في مقابلة إعلامية أن للكيان “حقًا دينيًا” في السيطرة على الشرق الأوسط بأكمله أو جزء كبير منه، في تصريحات أثارت موجة إدانات واسعة.

      المصدر: وكالة إرنا

      دعوات لتكثيف الرباط في المسجد الأقصى خلال رمضان

      لجنة فلسطينية: توظيف الدين لتبرير الاحتلال انحراف خطير

      عراقجي: 3117 ضحية في العمليات الإرهابية الأخيرة بينهم نحو 200 عنصر أمني

