الأحد   
   22 02 2026   
   4 رمضان 1447   
   بيروت 07:59
    وكالة إيرنا: غروسي وعراقجي أكدا أهمية التفاعل واستغلال مسار الحوار لدفع المفاوضات قدما وتحقيق تفاهم دائم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 86 مسيرة أوكرانية خلال الليل

      وكالة إيرنا: المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية ناقش مع عراقجي تطورات المفاوضات بين طهران وواشنطن

      زعيمة حزب “البديل من أجل ألمانيا”: لا يمكن تحقيق السلام في أوروبا بدون روسيا

