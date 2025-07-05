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مقتل عشرة جنود نيجيريين واصابة 15 آخرين في هجومين يُشتبه بأن مقاتلايين تابعين لـ “داعش” نفّذوهما الجمعة غرب النيجر وفق ما أعلنت السلطات التي أشارت إلى مقتل 41 مهاجما