السبت   
   21 02 2026   
   3 رمضان 1447   
   بيروت 22:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    جريح فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس بالضفة المحتلة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      العدو الإسرائيلي يجبر فلسطينيا على هدم منزله في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة

      العدو الإسرائيلي يجبر فلسطينيا على هدم منزله في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة

      مراسل المنار: محلّقة إسرائيلية معادية من نوع “كواد كوبتر” ألقت غالونات متفجرة على منزل متضرر في “حي الكساير” في أطراف بلدة ميس الجبل جنوب لبنان

      مراسل المنار: محلّقة إسرائيلية معادية من نوع “كواد كوبتر” ألقت غالونات متفجرة على منزل متضرر في “حي الكساير” في أطراف بلدة ميس الجبل جنوب لبنان

      حماس: دعم التوسع الاسرائيلي من “النيل إلى الفرات” يؤكد أن المشروع الصهيوني لا يستهدف فلسطين وحدها بل يهدد استقرار وهوية المنطقة بأكملها

      حماس: دعم التوسع الاسرائيلي من “النيل إلى الفرات” يؤكد أن المشروع الصهيوني لا يستهدف فلسطين وحدها بل يهدد استقرار وهوية المنطقة بأكملها