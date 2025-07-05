السبت   
   05 07 2025   
   9 محرم 1447   
   بيروت 07:08
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    السلطات المحلية في ولاية تكساس الأمريكية: الطقس يجعل مهام فرق البحث والإنقاذ صعبة