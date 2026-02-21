المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ادان الاعتداءات الصهيونية على لبنان وشدد على ضرورة تحرك الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الفور للوفاء بالتزاماتهما القانونية لوقف العدوان