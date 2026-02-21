السبت   
   21 02 2026   
   3 رمضان 1447   
   بيروت 07:06
    عاجل

    آليات الاحتلال تطلق النار شرقي مدينة خانيونس جنوبي القطاع وشمالي مدينة غزة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      النمسا | عاصفة ثلجية تضرب فيينا وتشلّ النقل وسط تحذيرات من الانهيارات

      الأرجنتين | إصابة 3 أشخاص إثر انفجار طرد مشبوه داخل كلية الشرطة في بوينس أيرس

      مقتل 3 أشخاص بغارة أمريكية على زورق يشتبه بتهريبه مخدرات بالمحيط الهادئ

