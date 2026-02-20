الجمعة   
   20 02 2026   
   2 رمضان 1447   
   بيروت 21:49
    مقاومون يستهدفون آلية لجيش الاحتلال بقنبلة محلية الصنع خلال المواجهات في قرية برقة شمال غرب نابلس

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      مراسل المنار: 6 شهداء واكثر من 20 جريحا في الغارات الصهيونية على ابنية سكنية مأهولة في البقاع

      حماس نددت بالاعتداء على مخيم عين الحلوة ونفت الادعاءات التي يسوقها جيش العدو بشأن المخيم

      تقرير مصور | ظلّ إبستين يلاحق النخب وأسئلة مفتوحة في واشنطن

