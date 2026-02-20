اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإيراني والمصري… تأكيدٌ على الجهود المبذولة لصياغة مسوّدة تفاوضية تقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة

بحث بدر عبد العاطي، وزير خارجية مصر، في اتصال هاتفي مع سيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الايراني قضايا ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وافادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان عراقجي أشار في هذا الاتصال إلى آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، مؤكداً على الجهود المبذولة لصياغة مسودة تفاوضية تقوم على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة بين الطرفين.

من جانبه، رحب وزير الخارجية المصري باستمرار المسار الدبلوماسي، وشدد على ضرورة استمرار المشاورات بهدف دفع المفاوضات قدمًا والتوصل إلى إطار مقبول للأطراف المعنية.

المصدر: تسنيم