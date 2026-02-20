الجمعة
20 02 2026
2 رمضان 1447
بيروت 14:02
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الجمعة
2 رمضان 1447
الإمساك
04:55
صلاة الصبح
05:04
الشروق
06:18
الظهر
11:52
العصر
15:01
المغرب
17:44
العشاء
18:35
منتصف الليل
23:07
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
الخارجية الروسية: لافروف أكد لعراقجي دعم مسار المفاوضات لإيجاد حلول عادلة واحترام الحقوق المشروعة لإيران
20-02-2026 13:17 مساءً
مواضيع ذات صلة
كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب
18:47
اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية الإيراني والمصري… تأكيدٌ على الجهود المبذولة لصياغة مسوّدة تفاوضية تقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة
13:46
وزير المالية طلب من أمانات السجل العقاري عدم تسجيل نقل ملكية أسهم في عقار غير مبني إلا اذا كانت الضرائب مسددة
13:24
الخارجية الروسية: وزير الخارجية سيرغي لافروف ناقش مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في مكالمة هاتفية الوضع حول البرنامج النووي الإيراني
13:17