    النائب رعد من عين التينة: حريصون على أمن واستقرار البلد وسير الحياة الطبيعية فيه كما نحن حريصون على مواجهة الاحتلال في أرضنا

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تقرير مصور | شاب غزي يحوّل خيمته إلى ورشة فوانيس رمضان وسط دمار الحرب

      رعد من عين التينة: موقفنا متطابق مع الرئيس بري وسنخوض الانتخابات معا في كل الاتجاهات

      النائب رعد من عين التينة: اتفقنا على أن يكون الثنائي الوطني منصة تؤسس لمواجهة كل التحديات

