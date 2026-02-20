الجمعة   
   20 02 2026   
   2 رمضان 1447   
   بيروت 12:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل شابا فلسطينيا على حاجز قلنديا قبل دخوله إلى المسجد الأقصى

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      تقرير مصور | شاب غزي يحوّل خيمته إلى ورشة فوانيس رمضان وسط دمار الحرب

      تقرير مصور | شاب غزي يحوّل خيمته إلى ورشة فوانيس رمضان وسط دمار الحرب

      رعد من عين التينة: موقفنا متطابق مع الرئيس بري وسنخوض الانتخابات معا في كل الاتجاهات

      رعد من عين التينة: موقفنا متطابق مع الرئيس بري وسنخوض الانتخابات معا في كل الاتجاهات

      النائب رعد من عين التينة: حريصون على أمن واستقرار البلد وسير الحياة الطبيعية فيه كما نحن حريصون على مواجهة الاحتلال في أرضنا

      النائب رعد من عين التينة: حريصون على أمن واستقرار البلد وسير الحياة الطبيعية فيه كما نحن حريصون على مواجهة الاحتلال في أرضنا