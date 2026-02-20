الجمعة   
   20 02 2026   
   2 رمضان 1447   
   بيروت 09:22
    الأونروا: تعليم الأطفال في غزة يعتمد علينا وسنواصل العمل مهما كانت الظروف

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      العدو الإسرائيلي يشن حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة من الضفة المحتلة

      العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار في غزة

      الأونروا: أطفال غزة يعيشون ظروفا قاسية لا تُصدق ويجب ضمان حقهم في التعليم لمساعدتهم على بناء مستقبلهم

