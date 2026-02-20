التايمز البريطانية: ستارمر أبلغ ترامب أن المملكة المتحدة لن تسمح باستخدام المنشآت البريطانية في دييغو غارسيا وقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في غلوسترشاير في مهاجمة إيران