الجمعة   
   04 07 2025   
   8 محرم 1447   
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    الشيخ قاسم : الحل هو أن نتفاهم ولذلك ‏أعلنّا أن الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية نحن ملتزمون بها كجزء لا يتجزأ من العيش ‏المشترك الذي نريده داخل الوطن اللبناني