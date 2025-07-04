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الشيخ قاسم : الحل هو أن نتفاهم ولذلك ‏أعلنّا أن الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية نحن ملتزمون بها كجزء لا يتجزأ من العيش ‏المشترك الذي نريده داخل الوطن اللبناني