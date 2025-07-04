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الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: قدمنا خلال الحرب سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه وهو ‏السيد العزيز الشهيد العظيم والأسمى والمقدس الذي أسس لهذه المسيرة الحسينية الشريفة