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   8 محرم 1447   
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    الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: قدمنا خلال الحرب سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه وهو ‏السيد العزيز الشهيد العظيم والأسمى والمقدس الذي أسس لهذه المسيرة الحسينية الشريفة