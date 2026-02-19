الخميس   
   19 02 2026   
   1 رمضان 1447   
   بيروت 13:12
    عاجل

    الرئيس نبيه بري التقى في عين التينة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس نبيه بري يلتقي في هذه الاثناء في عين التينة سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري

      الأمم المتحدة: الدعم السريع ارتكب إبادة جماعية في الفاشر

      استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين شرق القدس المحتلة

