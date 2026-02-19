رئيس نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان: فرض رسوم وضرائب جديدة من شأنه أن يزيد الضغوط الاقتصادية ويتسبب بمزيد من التدهور المعيشي