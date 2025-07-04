الجمعة   
   04 07 2025   
   8 محرم 1447   
   بيروت 18:41
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    وزير الحرب الصهيوني: يوم صعب “سقط” فيه يائير إلياهو من سلاح الهندسة القتالية في الفرقة الشمالية في غزة