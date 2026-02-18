الأربعاء   
   18 02 2026   
   29 شعبان 1447   
   بيروت 14:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    زيلينسكي: لا أرى تقدمًا في مسائل سياسية حساسة خلال المفاوضات

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      المقررة الأممية: إجراءات “إسرائيل” ليست مجرد تعديلات إدارية روتينية بل خطوات متعمدة وتدريجية نحو ضم دائم للضفة

      المقررة الأممية: إجراءات “إسرائيل” ليست مجرد تعديلات إدارية روتينية بل خطوات متعمدة وتدريجية نحو ضم دائم للضفة

      “التيار الوطني الحر” يتبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة

      “التيار الوطني الحر” يتبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة

      الجيش اللبناني: اليوم بين الساعة 14:00 والساعة 17:00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة زبقين

      الجيش اللبناني: اليوم بين الساعة 14:00 والساعة 17:00 ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة زبقين