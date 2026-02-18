الأربعاء   
   18 02 2026   
   29 شعبان 1447   
   بيروت 10:33
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    وكالة فارس: مناورات بحرية مشتركة ستجرى غداً بين القوات البحرية لروسيا وإيران في بحر عمان ومنطقة شمال المحيط الهندي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      اعلام العدو: الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي في وحدة استطلاع المظليين في معركة جنوب قطاع غزة

      اعلام العدو: الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي في وحدة استطلاع المظليين في معركة جنوب قطاع غزة

      تأجيل ثان لمحاكمة الرئيس الفنزويلي مادورو في نيويورك بسبب “عقبات لوجستية”

      تأجيل ثان لمحاكمة الرئيس الفنزويلي مادورو في نيويورك بسبب “عقبات لوجستية”

      نسيان مفاجئ للكلمات بعد الخمسين…توتر عابر أم إنذار مبكر؟

      نسيان مفاجئ للكلمات بعد الخمسين…توتر عابر أم إنذار مبكر؟