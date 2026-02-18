الأربعاء   
   18 02 2026   
   29 شعبان 1447   
   بيروت 03:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    آليات الاحتلال تُطلق النار قرب محور موراج شمالي رفح جنوبي قطاع غزة

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم قرية صرة غرب مدينة نابلس

      قوات الاحتلال تقتحم قرية صرة غرب مدينة نابلس

      وسائل إعلام أوكرانية : وقوع انفجارات في بعض مناطق مقاطعة خاركوف وسط تحذيرات من غارات جوية

      وسائل إعلام أوكرانية : وقوع انفجارات في بعض مناطق مقاطعة خاركوف وسط تحذيرات من غارات جوية

      قوات الاحتلال تداهم منزلًا خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل

      قوات الاحتلال تداهم منزلًا خلال اقتحام بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل