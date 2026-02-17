الثلاثاء   
   17 02 2026   
   28 شعبان 1447   
   بيروت 22:12
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي: ‏المشاركون في المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في جنيف حددوا عدة مبادئ أساسية للاتفاق النهائي

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف

      انتهاء الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف

      المكتب الاعلامي لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري: ما اوردته قناة ال MTV حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلاً

      المكتب الاعلامي لدولة رئيس مجلس النواب نبيه بري: ما اوردته قناة ال MTV حول التمديد للمجلس النيابي هو محض إختلاق وعار من الصحة جملة وتفصيلاً

      الجيش اللبناني: الحادثة في بيروت ناتجة من تدافع بين المتظاهرين وعناصر الجيش وتؤكّد القيادة احترامها لجميع وسائل الإعلام والصحافيين والمراسلين وتقديرها لدورهم

      الجيش اللبناني: الحادثة في بيروت ناتجة من تدافع بين المتظاهرين وعناصر الجيش وتؤكّد القيادة احترامها لجميع وسائل الإعلام والصحافيين والمراسلين وتقديرها لدورهم