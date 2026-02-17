الثلاثاء   
   17 02 2026   
   28 شعبان 1447   
   بيروت 15:12
    مراسل المنار: الجيش اللبناني عمل على تثبيت ثلاث نقاط حدودية اضافية في خراج بلدتي عيتا الشعب ورميش

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لإغلاق مضيق هرمز

      الرئيس بري هنأ بحلول رمضان والصوم الكبير: تضحيات القرى الحدودية مقياس الإنتماء الوطني وفعل لا بد أن يثمر عودة وتحريراً وأملا للبنان

      الأمن العام اختتم المرحلة الأولى من الدورة التدريبية المشتركة لتأهيل رجال الأمن

