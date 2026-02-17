الثلاثاء   
   17 02 2026   
   28 شعبان 1447   
   بيروت 15:11
    جابر: تنفيذ الزيادة على الـTVA يحتاج إلى قانون ولن يتم فوريًا وكل شيء يعود لطبقة ذوي الدخل المحدود معفى من الضرائب

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الحرس الثوري الإيراني: مستعدون لإغلاق مضيق هرمز

      مراسل المنار: الجيش اللبناني عمل على تثبيت ثلاث نقاط حدودية اضافية في خراج بلدتي عيتا الشعب ورميش

      الرئيس بري هنأ بحلول رمضان والصوم الكبير: تضحيات القرى الحدودية مقياس الإنتماء الوطني وفعل لا بد أن يثمر عودة وتحريراً وأملا للبنان

