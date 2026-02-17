الثلاثاء   
   17 02 2026   
   28 شعبان 1447   
   بيروت 03:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترقوميا غرب الخليل بالضفة الغربية

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية وتداهم منازل المواطنين

      قوات الاحتلال تقتحم قرية تل جنوب غرب نابلس بالضفة الغربية وتداهم منازل المواطنين

      ترمب: على أوكرانيا القدوم لطاولة المفاوضات

      ترمب: على أوكرانيا القدوم لطاولة المفاوضات

      ترامب: سأكون منخرطاً في محادثات إيران بشكل غير مباشر وطهران تريد إبرام اتفاق

      ترامب: سأكون منخرطاً في محادثات إيران بشكل غير مباشر وطهران تريد إبرام اتفاق