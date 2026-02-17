الثلاثاء   
   17 02 2026   
   28 شعبان 1447   
   بيروت 02:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    قوات الاحتلال تعتقل شاباً خلال اقتحامها بلدة بيت فجار جنوبي بيت لحم

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترقوميا غرب الخليل بالضفة الغربية

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة ترقوميا غرب الخليل بالضفة الغربية

      قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت والغاز خلال اقتحام بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة

      قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت والغاز خلال اقتحام بلدة الطور في مدينة القدس المحتلة

      الأمين العام للأمم المتحدة: أدين قرار الحكومة الإسرائيلية باستئناف تسجيل أراض في الضفة الغربية المحتلة كأملاك دولة

      الأمين العام للأمم المتحدة: أدين قرار الحكومة الإسرائيلية باستئناف تسجيل أراض في الضفة الغربية المحتلة كأملاك دولة